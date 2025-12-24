Prato inchiesta per corruzione Bugetti-Matteini Bresci | l’imprenditore vuole patteggiare

A Prato, le indagini per corruzione coinvolgono Bugetti e Matteini Bresci. L’imprenditore avrebbe intenzione di patteggiare una condanna di cinque mesi, in continuità con una pena di due anni e due mesi già concordata nel febbraio 2025 in un’altra inchiesta. Le indagini sono ancora in corso, ma si delineano possibili sviluppi prossimi.

Le indagini non sono ancora chiuse ma qualche settimana fa la procura di Firenze e l'industriale avevano concordato una condanna a 5 mesi in continuazione con la pena a 2 anni e 2 mesi già patteggiata, nel febbraio 2025, per l'altra inchiesta che vedeva coinvolto Matteini Bresci con l'ex comandante dei carabinieri della compagnia di Prato Sergio Turini

