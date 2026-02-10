Respinta la richiesta di patteggiamento per Matteini Bresci

Niente patteggiamento per Riccardo Matteini Bresci. L’imprenditore ha visto respingere la richiesta durante l’udienza a Prato. Non ci sono state concessioni e ora si va avanti con il processo.

Prato, 10 febbraio 2026 – Niente patteggiamento, almeno non in questa fase, per Riccardo Matteini Bresci, l'imprenditore accusato di corruzione insieme all'ex sindaca Ilaria Bugetti. Matteini Bresci, ex amministratore delegato del Gruppo Colle, Riccardo Matteini Bresci. Entrambi sono accusati di corruzione per i presunti favori che l'ex sindaca avrebbe fatto, usando la sua posizione di amministratrice (come consigliera in Regione e come prima cittadina di Prato) all'amico imprenditore. Matteini Bresci aveva chiesto di patteggiare ma il gup Gugliotta del Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta.

