A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Soldeu e discesa Garmisch tv streaming

Oggi nella Coppa del Mondo di sci alpino si svolgono due competizioni: il superG a Soldeu e la discesa a Garmisch. La startlist del superG a Soldeu è stata pubblicata e le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming. Per la discesa di Garmisch, sono stati annunciati gli orari di partenza e le modalità di visione.

Sofia Goggia, dopo il terzo posto nella discesa libera di ieri che le ha consentito di accorciare le distanze nella lotta per il primo posto di disciplina, proverà a sfruttare i prossimi due appuntamenti per consolidare il primo posto nella graduatoria di una specialità in cui ha centrato l'unico successo stagionale. Figura nell'elenco delle partecipanti anche Federica Brignone. Appare molto probabile che la valdostana possa decidere solo all'ultimo se gareggiare o meno. Giovanni Franzoni si è messo in evidenza nella prima prova cronometrata con il miglior tempo, mentre ieri è stato vittima di una caduta che fortunatamente non ha avuto conseguenze significative.