A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Soldeu e prova Garmisch tv streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino possono seguire in diretta le prove di discesa a Soldeu e Garmisch, con orari e dettagli sulla trasmissione televisiva e in streaming. Le competizioni sono in programma nel fine settimana e attirano l’attenzione di molti, pronti a seguire da vicino le sfide tra gli atleti. L’attenzione si concentra sugli orari di partenza e le modalità di visione degli eventi.

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a regalare un fine settimana di grandi emozioni agli appassionati. Il menù di giornata propone la discesa libera di Soldeu per il settore femminile, partenza prevista alle 11:00, mentre a Garmisch-Partenkirchen si disputa la seconda prova cronometrata in vista della libera di domani, il via sarà alle 10:00. Ad Andorra parte il lungo sprint per provare a scalzare l'infortunata Lindsey Vonn dalla testa della classifica di specialità. Un nutrito gruppo di atlete si darà battaglia per provare a vincere un trofeo che prima della discesa olimpica sembrava praticamente assegnato. La pista Aliga ospita il primo atto del duello tra le pretendenti a quella Coppa di specialità che sembrava ormai appannaggio dell'eterna fuoriclasse statunitense estromessa dal destino avverso nella discesa olimpica.