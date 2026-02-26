La Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Il settore femminile torna in pista a Soldeu per la seconda prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. La partenza è prevista alle 11:00. Gli uomini effettuano il primo test a Garmisch-Partenkirchen in vista della discesa di sabato, il via sarà dato alle 10:00. Nella prima prova cronometrata disputata ieri la ceca Ester Ledecka ha chiuso con il miglior tempo davanti ad un tandem azzurro. Nicol Delago ha ottenuto la seconda piazza con un ritardo di trentasette centesimi e ha preceduto la compagna di squadra Sofia Goggia, terza a quarantatré, di soli sei centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Soldeu e Garmisch, tv, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Soldeu, tv, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e per lanciare lo sprint finale sceglie il Principato di Andorra.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Wengen e Tarvisio, tv, streamingSiamo pronti per entrare nel vivo di questa importante settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2026.

Temi più discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora parte Shiffrin? E le italiane? La startlist dello slalom; A che ora lo short track oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, streaming, italiani in gara.

A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante femminile. L'appuntamento è per domani, domenica 15 ... oasport.it

Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di garaFederica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura d ... corrieredellosport.it

Goggia ha concluso la prova cronometrata della discesa libera di Soldeu con quarantatré centesimi da Ledecka che ha anticipato Nicol Delago. #ledecka #goggia #delago #coppadelmondo #scialpino - facebook.com facebook

#SciAlpino Prova ok per Nicol Delago e Sofia Goggia, alle spalle di Ledecka una classifica cortissima nel training di Soldeu #FISAlpine #AlpineSkiing #25Febbraio #scialpinofemminile dlvr.it/TR8Z30 x.com