A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della finale di sabato

Stasera si conclude il festival di Sanremo con la finale, prevista per la sera di sabato. La serata vedrà la partecipazione di tutti e 30 i Big in gara, con Nino Frassica come co-conduttore e Andrea Bocelli come ospite in teatro. L’evento si svolge nel teatro dell’Ariston e il programma si concluderà con la proclamazione del vincitore.

Il Festival di Sanremo 2026 è arrivato alla sua conclusione, questa sera conosceremo il vincitore. Ma a che ora sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2026? "Non finiremo prima delle 2" aveva detto Carlo Conti in conferenza stampa anticipando che era stato inserita una pausa pubblicitaria in un orario che deve rispettare e che quindi inevitabilmente si sarebbe arrivati verso le 2 del mattino. "Ma avete visto in questi giorni, cerco sempre di rosicchiare qualcosa" ha anche aggiunto scherzando sulla sua proverbiale rapidità. Quel che è certo è che l'avvio è previsto per le 20.40 subito dopo il PrimaFestival. E almeno quell'orario è abbastanza rigido, potrebbe slittare al massimo di uno o due minuti ma non di più.

A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraioA che ora inizia e finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Carlo Conti ci ha abituati a un Sanremo dal ritmo serrato, la sua rapidità è...

A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della seconda serata di mercoledì 25 febbraioIl Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata e una scaletta molto fitta: 15 campioni tornano sul palco per presentare i propri...

