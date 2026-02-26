A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraio

Stasera al Festival sono in programma 15 artisti in gara e la finalissima delle Nuove Proposte. La serata, che si svolge giovedì 26 febbraio, prevede un ricco palinsesto con diversi momenti musicali e ospitate. Gli orari di conclusione sono attesi intorno a mezzanotte e mezza, quando si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione.

A che ora inizia e finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Carlo Conti ci ha abituati a un Sanremo dal ritmo serrato, la sua rapidità è diventata proverbiale già dalla scorsa stagione, sui social fioccano i meme. Le sue serate sono dense di ospiti, co-conduttori, sketch e momenti divertenti per creare lo spettacolo tra un cantate e l'altro, sempre con l'obiettivo di mettere al centro la musica. Dopo l'appuntamento con il PrimaFestival trasmesso in coda al TG1, la terza serata del Festival di Sanremo 2026 inizierà alle 20.40, secondo quanto riportato nella scaletta definitiva (ma come sempre soggetta a possibili cambiamenti) diffusa dalla Rai.