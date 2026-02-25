A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della seconda serata di mercoledì 25 febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata e una scaletta molto fitta: 15 campioni tornano sul palco per presentare i propri brani, davanti al doppio giudizio del Televoto e della Giuria delle Radio. A fine serata sarà dunque svelata la "top five" provvisoria, senza che tuttavia venga rivelato l'ordine preciso. Sul palco però non ci saranno solo i big: quattro artisti delle Nuove Proposte si sfideranno in due duelli diretti, presentati da Gianluca Gazzoli. Tra siparietti, collegamenti e blocchi pubblicitari, la domanda che tutti si fanno è la stessa: a che ora finirà la seconda di Sanremo 2026? Ecco cosa rivela la scaletta ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

