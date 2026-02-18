Markel Brown espulso nella partita di Pallacanestro Trieste

Durante la partita di Coppa Italia tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, Markel Brown è stato espulso dopo aver ricevuto un fallo tecnico. La sua reazione ha causato l’intervento degli arbitri, che hanno deciso di sanzionarlo con l’allontanamento dal campo. La scena si è verificata nel secondo quarto, quando Brown ha protestato duramente contro una decisione arbitrale, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La decisione ha influenzato l’andamento della partita, che poi è proseguita senza ulteriori incidenti.

In una sfida di Coppa Italia tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, si è sviluppato un momento decisivo legato a una decisione disciplinare su un giocatore chiave. L’episodio ha condizionato l’andamento della partita, incidendo sulle rotazioni e sull’attitudine degli impegni successivi, con il protagonista che ha chiuso l’incontro con un apporto di punti e assist ben definito. Durante la contesa, Markel Brown è stato allontanato dal campo a seguito di un fallo tecnico nel secondo quarto e di un fallo antisportivo nel quarto periodo. L’espulsione ha comportato una gestione diversa delle risposte offensive e difensive da parte della Pallacanestro Trieste, costringendo l’allenatore ad adattare le rotazioni e a ritarare le assegnazioni difensive in corso d’opera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Markel Brown espulso nella partita di Pallacanestro Trieste Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket: dove seguire la partita in tvLa partita tra Pallacanestro Trieste e Napoli Basket si svolge perché le due squadre cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica. Clamoroso Pallacanestro Trieste: esonerato Gonzalez, panchina a TaccettiLa Pallacanestro Trieste ha deciso di esonerare Israel Gonzalez, a causa di risultati deludenti nelle ultime partite e di un rapporto interno complicato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. BCL | La delusione di Gonzalez e Brown dopo la sconfitta con il NymburkDalla sala stampa del PalaTrieste, Coach González e il co-capitano Markel Brown intervengo in conferenza stampa dopo la gara con l'ERA Nymburk, terminata 85-91 in favore ... pianetabasket.com 17 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per Markel Brown vs Napoli #TuttoUnAltroSport facebook 17 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per Markel Brown vs Napoli #TuttoUnAltroSport x.com