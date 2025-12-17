Carlos Alcaraz ha annunciato la separazione dal coach Juan Carlos Ferrero, dopo sette anni di collaborazione. La decisione segna una nuova fase nella carriera del tennista spagnolo, che continua a lavorare con Samuel Lopez, attualmente suo allenatore. La scelta riflette un percorso di crescita e cambiamento per il giovane talento del tennis.

© Ilnapolista.it - Alcaraz si separa dal coach Ferrero dopo sette anni: «Hai realizzato i miei sogni, ora è tempo di cambiare»

Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Juan Carlos Ferrero dopo sette anni di sodalizio. Rimane al momento Samuel Lopez come allenatore, come rivelato da Marca. Alcaraz e Ferrero si separano. Il quotidiano spagnolo scrive: Una delle notizie dell’anno: l’annuncio della fine del rapporto professionale tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Il numero uno del mondo e il suo allenatore sono rimasti insieme per tutta la carriera professionistica del murciano, vincitore di 24 titoli. Ferrero era stato scelto dai suoi colleghi come coach dell’anno. Hanno deciso di comune accordo di porre fine a un sodalizio di successo iniziato nei tornei della categoria Itf e terminato ai vertici del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Matteo Arnaldi volta pagina e si separa dopo cinque anni dal coach Alessandro Petrone

Leggi anche: Terremoto per Carlos Alcaraz: si separa dallo storico coach Ferrero. La spiegazione in un messaggio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

When Carlos Alcaraz tries to challenge his coach Juan Carlos Ferrero I'm in charge Carlito

Carlos Alcaraz si separa da coach Juan Carlos Ferrero dopo 7 anni - Carlos Alcaraz cambia guida tecnica: a partire dal 2026, Juan Carlos Ferrero non sarà più il suo coach. sport.sky.it