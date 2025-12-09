Premio letterario italo-russo Raduga | proclamati i vincitori della XVI edizione

Veronasera.it | 9 dic 2025

Si è svolta presso la Demonstration Hall del GUM, gli storici Grandi Magazzini affacciati sulla Piazza Rossa, nel cuore di Mosca, la cerimonia di premiazione del Premio letterario italo-russoRaduga", lanciato dall’Associazione Conoscere Eurasia, insieme all’Istituto Letterario A.M. Gor’kij, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

