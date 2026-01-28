il nostro prodotto sia valorizzato a pieno

La notizia sulle Terme di Montecatini suscita un certo interesse. Le procedure in corso sembrano aprire uno spiraglio di speranza per il rilancio di questa storica località termale. I soggetti coinvolti si mostrano attenti e pronti a valorizzare al massimo le potenzialità del luogo, promettendo un futuro più solido e promettente.

"Nel rispetto delle procedure in corso, accogliamo con favore le notizie emerse sul futuro delle Terme di Montecatini". Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, commenta così la notizia della presentazione di un’offerta irrevocabile di acquisto da parte dell’imprenditore Claudio Cardini. "Condividiamo quanto espresso dal sindaco Del Rosso – prosegue –: la possibilità di destinare parte degli immobili termali a strutture di accoglienza ha reso il compendio più attrattivo sotto il profilo imprenditoriale. Una visione sostenuta dal consiglio comunale e condivisa anche da Federalberghi Apam, a conferma di una linea che ha trovato coesione nel territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

