Ztl non si parte più il primo marzo Slitta tutto ancora di 45 giorni
L’attivazione della Ztl in centro storico è stata nuovamente rinviata di 45 giorni rispetto alla data stabilita in precedenza. L’amministrazione comunale ha comunicato il posticipo dell’avvio della nuova regolamentazione, che non entrerà in vigore più il primo marzo come previsto. La decisione si lega a ulteriori valutazioni sul percorso di attuazione dell’intervento.
Slitta ancora l’attivazione della Ztl in centro storico. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di posticipare di un mese e mezzo l’avvio della nuova regolamentazione della Zona a Traffico Limitato, inizialmente previsto per il primo marzo. Secondo la nuova ordinanza i varchi elettronici che controlleranno gli accessi al cuore della città entreranno in funzione lunedì 13 aprile. Le ragioni di questo rinvio risiedono principalmente nella necessità di valutare con attenzione le osservazioni presentate da Confcommercio lo scorso 24 febbraio che riguardano anche l’impatto economico sulle attività attive in centro storico. Questo ulteriore slittamento modifica la roadmap tracciata, estendendo la fase sperimentale di pre-esercizio fino a martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
