Ztl intorno allo stadio slitta la partenza | Attiva dal fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo

La Ztl intorno allo stadio di Pisa slitta di una settimana. Era prevista per il fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo, ma il Comune ha annunciato un aggiornamento. Insieme a Pisamo, ha organizzato un incontro pubblico per spiegare i dettagli dell’attivazione e ascoltare le opinioni dei residenti. La decisione di posticipare mira a preparare meglio la zona e a garantire che tutto funzioni nel modo più semplice possibile.

In vista della prossima attivazione della Zona a traffico limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca, prevista in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting Club, il Comune di Pisa, insieme a Pisamo, ha organizzato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per illustrare il.

