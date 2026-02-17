Viabilità all’Arena Garibaldi la Ztl slitta a metà marzo | telecamere attive dal match Pisa-Cagliari

L’amministrazione di Pisa ha spostato a metà marzo l’attivazione della Ztl all’Arena Garibaldi, dopo aver installato le telecamere che entreranno in funzione durante la partita tra Pisa e Cagliari. La decisione è stata presa per consentire un’installazione più accurata delle telecamere e garantire il rispetto delle nuove regole di traffico. La zona sarà chiusa al traffico per i veicoli non autorizzati a partire dalla prossima partita, creando un cambiamento nelle abitudini degli automobilisti della zona.

PISA – L'amministrazione comunale di Pisa ha disposto una rimodulazione del calendario per l'attivazione della Zona a traffico limitato nel quartiere di Porta a Lucca. La fase di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico, inizialmente prevista per le prossime gare, prenderà il via ufficiale in occasione dell'incontro Pisa-Cagliari, in programma nel fine settimana del 14-15 marzo. La decisione, comunicata dal Sindaco Michele Conti a margine di un confronto con i commercianti, risponde a una duplice esigenza logistica e amministrativa. Da un lato, si è scelto di evitare l'introduzione del provvedimento durante i turni infrasettimanali (le gare contro Milan e Bologna sono previste in giorni feriali); dall'altro, il differimento temporale consente di estendere le procedure di accreditamento anche ai residenti della zona Nord di Porta a Lucca e di via del Brennero, aree limitrofe al perimetro della ZTL.