Sessa Aurunza farmacia ospedaliera nel caos | l’appello del comitato San Rocco Bene Comune

Ogni giovedì mattina, la Farmacia Ospedaliera San Rocco di Sessa Aurunca si trasforma in un luogo di grande affollamento e disorganizzazione. Oltre un centinaio di persone si raccolgono in spazi ristretti, spesso senza protezioni adeguate, evidenziando una situazione di criticità che ha attirato l’attenzione del comitato San Rocco Bene Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Ogni giovedì mattina, all'interno della Farmacia Ospedaliera San Rocco di Sessa Aurunca, si ripete la stessa scena: oltre un centinaio di persone accalcate in pochi metri quadrati, pazienti fragili costretti a ore di attesa senza alcuna protezione, corridoi saturi, nessuna gestione degli accessi. Una situazione che cittadini e pazienti definiscono "indegna". – così in una nota Comitato San Rocco Bene Comune Il Comitato San Rocco Bene Comune denuncia pubblicamente ciò che vede crescere da mesi: un sovraffollamento insostenibile durante la distribuzione dei farmaci ad alto costo, concentrata unicamente nella mattinata del giovedì.

