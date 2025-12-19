Il regalo di Natale del Comune agli automobilisti palermitani | Ztl diurna sospesa fino al primo gennaio

Il Comune di Palermo regala un Natale più semplice agli automobilisti, sospendendo la Ztl diurna nel centro storico fino al 1° gennaio 2026. Una misura che permette a tutti di muoversi liberamente, facilitando gli spostamenti e rendendo più accessibili le festività. Un gesto di attenzione e condivisione per rendere il periodo natalizio più sereno e vivibile per cittadini e visitatori.

Via libera a tutte le auto in centro storico nel periodo di Natale. L'ufficio Traffico del Comune ha infatti emesso un'ordinanza con la quale sospende la Ztl diurna da lunedì 22 dicembre a giovedì primo gennaio 2026. La Ztl notturna, valida nei fine settimana, sarà invece sospesa soltanto venerdì.

