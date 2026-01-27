Giornata della memoria | Un vaccino contro ogni forma di antisemitismo

Oggi, il 27 gennaio, si sono svolti gli eventi per la Giornata della Memoria. Tante persone si sono radunate per ricordare le vittime della Shoah e riflettere contro ogni forma di antisemitismo. Le celebrazioni hanno coinvolto scuole, istituzioni e cittadini, tutti uniti nel richiamare l’importanza di non dimenticare e di difendere i valori di libertà e rispetto.

Si sono svolti oggi, 27 gennaio, gli appuntamenti dedicati alla giornata della memoria. Celebrazioni che sono servite a ricordare le vittime della Shoah e a promuovere valori universali come la memoria, la libertà e il rispetto dei diritti e della dignità umana.Sono stati diversi gli appuntamenti.

