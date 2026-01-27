Giornata della memoria | Un vaccino contro ogni forma di antisemitismo

Da pordenonetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, il 27 gennaio, si sono svolti gli eventi per la Giornata della Memoria. Tante persone si sono radunate per ricordare le vittime della Shoah e riflettere contro ogni forma di antisemitismo. Le celebrazioni hanno coinvolto scuole, istituzioni e cittadini, tutti uniti nel richiamare l’importanza di non dimenticare e di difendere i valori di libertà e rispetto.

Si sono svolti oggi, 27 gennaio, gli appuntamenti dedicati alla giornata della memoria. Celebrazioni che sono servite a ricordare le vittime della Shoah e a promuovere valori universali come la memoria, la libertà e il rispetto dei diritti e della dignità umana.Sono stati diversi gli appuntamenti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata Memoria

Papa Leone: la Chiesa contro ogni forma di antisemitismo

La Santa Sede rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di discriminazione.

Valditara a Cracovia: la Memoria passa dai laboratori della scuola italiana. L’appello agli studenti contro ogni forma di pregiudizio e strumentalizzazione

Il Ministro Giuseppe Valditara ha partecipato a Cracovia al Viaggio della Memoria, sottolineando l'importanza dei laboratori scolastici italiani nel mantenere viva la memoria storica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giornata Memoria

Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, dal ricordo all'impegno. Una ricorrenza di cui riconfermare pienamente valore e attualità.

giornata della memoria unGiorno della Memoria, Mattarella: Antisemitismo e razzismo si nutrono ancora di menzogneIl 27 gennaio ricorre la Giornata Mondiale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto. La giornata, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a novembre del 2005, e istitui ... msn.com

giornata della memoria unGiorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.