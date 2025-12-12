Il carabiniere che scommette illegalmente con Fagioli e il figlio di Pirlo | Rivela segreti per eludere le indagini

Un carabiniere coinvolto in un giro di scommesse illegali collabora con Fagioli e il figlio di Pirlo, rivelando dettagli nascosti per sfuggire alle indagini. La sua conoscenza di Michela Tartaglione e Stefano Larica, promotori di un network illecito, svela un intreccio di segreti e crimini legati al mondo delle scommesse clandestine.

Conosceva benissimo Michela Tartaglione e Stefano Larica perché anche lui scommetteva illegalmente nella rete illegale che entrambi avrebbero promosso, costituito e organizzato. Quando loro hanno capito di essere finiti nei guai, questo appuntato dei carabinieri gli avrebbe spifferato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

GIOCO ILLEGALE, SCATTA IL SEQUESTRO IN CINQUE SALE SCOMMESSE

Video GIOCO ILLEGALE, SCATTA IL SEQUESTRO IN CINQUE SALE SCOMMESSE Video GIOCO ILLEGALE, SCATTA IL SEQUESTRO IN CINQUE SALE SCOMMESSE

Cerca Video Caricamento del Video...

Scommesse sportive illegali, tra i 16 indagati c'è anche un carabiniere. A Torino chiusa l'inchiesta nata dal caso di Nicolò Fagioli Vai su X

Un carabiniere di 31 anni originario di Laterza si è suicidato stamani nella caserma di Tursi (Matera) dell’Arma, dove prestava servizio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo si è sparato un colpo di pistola. Indagini sono in corso da parte dei colleghi del Coma - facebook.com Vai su Facebook

Scommesse illegali: chiuse le indagini nate dal caso Fagioli. 16 indagati, tra i quali un carabiniere - Indagine su Nicolò Fagioli, chiusa l’inchiesta torinese sulle scommesse illegali che coinvolge 16 persone tra cui un carabiniere. Da agimeg.it

Scommesse sportive illegali, tra i 16 indagati c'è anche un carabiniere. A Torino chiusa l'inchiesta nata dal caso di Nicolò Fagioli - Al militare, uno scommettitore, è contestato di aver eseguito un accesso abusivo al sistema informatico per tentare di dare informazioni sulle indagini ai promotori del business. Segnala torino.corriere.it