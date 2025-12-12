Il carabiniere che scommette illegalmente con Fagioli e il figlio di Pirlo | Rivela segreti per eludere le indagini
Un carabiniere coinvolto in un giro di scommesse illegali collabora con Fagioli e il figlio di Pirlo, rivelando dettagli nascosti per sfuggire alle indagini. La sua conoscenza di Michela Tartaglione e Stefano Larica, promotori di un network illecito, svela un intreccio di segreti e crimini legati al mondo delle scommesse clandestine.
Conosceva benissimo Michela Tartaglione e Stefano Larica perché anche lui scommetteva illegalmente nella rete illegale che entrambi avrebbero promosso, costituito e organizzato. Quando loro hanno capito di essere finiti nei guai, questo appuntato dei carabinieri gli avrebbe spifferato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
GIOCO ILLEGALE, SCATTA IL SEQUESTRO IN CINQUE SALE SCOMMESSE
Scommesse sportive illegali, tra i 16 indagati c'è anche un carabiniere. A Torino chiusa l'inchiesta nata dal caso di Nicolò Fagioli
Scommesse illegali: chiuse le indagini nate dal caso Fagioli. 16 indagati, tra i quali un carabiniere
