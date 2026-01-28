Xi Jinping ha ribadito la sua attenzione a mantenere un esercito fedele e pronto a difendere gli interessi cinesi su Taiwan. La strategia del presidente cinese sembra puntare su forze che siano completamente allineate con le sue decisioni, più che su un esercito capace di contraddirlo. La questione di Taiwan rimane uno dei nodi più delicati nelle relazioni internazionali e il governo di Pechino non nasconde la volontà di consolidare la propria posizione.

Winston Churchill definì la Russia «un enigma avvolto in un mistero dentro un indovinello», ma solo perché non aveva ancora conosciuto la Cina di Xi Jinping. In molti hanno provato a decifrare l’epurazione dei due vertici militari cinesi Zhang Youxia e Liu Zhenli da parte del presidente. Un colpo a freddo al cuore dell’Esercito Popolare di Liberazione, l’apparato armato del Partito comunista cinese, lo strumento che garantisce la tenuta del potere di Xi Jiping. Alcuni osservatori hanno letto la mossa come l’esito finale di una vasta campagna anticorruzione, accelerata dopo gli scandali che dal 2023 hanno investito la forza missilistica e il sistema degli approvvigionamenti militari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Xi Jinping preferisce un esercito fedele a uno capace di contraddirlo su Taiwan

Vladimir Putin e Xi Jinping, nei loro discorsi di fine anno, hanno ribadito posizioni ferme su Ucraina e Taiwan.

