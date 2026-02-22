WWE | Caso Janel Grant emergono paralleli con una storyline WWE dell’estate 2024

Janel Grant si confronta con una situazione che ricorda una storyline WWE dell’estate 2024, a causa di alcune somiglianze percepite tra le accuse e gli eventi narrati. Un aggiornamento recente suggerisce quali elementi potrebbero essere stati all’origine di questa associazione, anche se Grant non ha mai confermato direttamente il collegamento. Chi osserva la vicenda nota dettagli che potrebbero spiegare le analogie con il mondo dello spettacolo. La vicenda resta aperta e suscita curiosità.

Janel Grant non ha mai indicato esplicitamente quale storyline della WWE ritenesse simile alle sue accuse nella vita reale, ma un recente aggiornamento sta facendo luce su quale angle molti osservatori credono stesse sottintendendo. Grant ha recentemente dichiarato che spettatori e giornalisti avevano notato delle somiglianze tra la sua situazione personale e una storyline andata in onda in WWE nell’estate del 2024. Pur senza mai identificarla direttamente, secondo quanto sta circolando nelle ultime ore, l’angle a cui si farebbe riferimento sarebbe quella che ha coinvolto Dominik Mysterio e Liv Morgan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

