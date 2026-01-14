Chelsea Green | E se facessimo uno spin-off di Unreal solo al femminile?

Chelsea Green, nota wrestler WWE, è intervenuta su “Page Six Radio di SiriusXM” per parlare della seconda stagione di “WWE Unreal”. Durante l’intervista, ha condiviso riflessioni sulla propria esperienza nel mondo dello spettacolo e sul futuro dello show, ipotizzando anche uno spin-off tutto al femminile. Questa conversazione offre uno sguardo autentico sulla vita professionale e personale di Green, evidenziando il suo ruolo nel panorama del wrestling e dello spettacolo.

La superstar della WWE Chelsea Green è recentemente apparsa su "Page Six Radio di SiriusXM" per promuovere l'imminente seconda stagione del reality show "WWE Unreal" e la conversazione si è rapidamente trasformata in uno sguardo sincero alla vita dietro le quinte della WWE. Parlando con i conduttori Danny Murphy ed Evan Real, Chelsea ha proposto un'idea che la appassiona molto, una potenziale serie spin-off incentrata interamente sullo spogliatoio femminile. Ha spiegato che, sebbene i fan possano assistere a moltissime azioni sul ring, dietro le quinte c'è un mondo completamente diverso che raramente viene immortalato dalle telecamere, come appunto si è visto in parte nella prima stagione della serie.

