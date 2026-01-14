WTA Adelaide 2026 Keys e Shnaider ai quarti Vittorie anche di Navarro e Cristian

Al WTA di Adelaide 2026, Madison Keys e Shnaider si sono qualificate per i quarti di finale, proseguendo la loro corsa nel torneo di preparazione agli Australian Open. Sono state decisive anche le vittorie di Navarro e Cristian, che contribuiscono a definire il panorama competitivo in vista del grande appuntamento. La competizione continua a offrire spunti interessanti in vista dell’inizio della stagione Slam.

Proseguono gli ultimi tornei di preparazione agli Australian Open 2026. Tra questi c’è il WTA di Adelaide che vede impegnata proprio la campionessa in carica dello Slam australiano, Madison Keys. L’americana si è qualificata per i quarti di finale dopo aver superato in due set la ceca Tereza Valentova con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Keys, testa di serie numero due, affronterà ora la canadese Victoria Mboko, numero otto del seeding, che ieri ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya. Sempre nella parte bassa del tabellone ci sarà il quarto di finale tra Kimberly Birrell e Jaqueline Cristian. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Adelaide 2026, Keys e Shnaider ai quarti. Vittorie anche di Navarro e Cristian Leggi anche: WTA Adelaide 2026, Navarro e Mboko passano agli ottavi. Fuori Tauson e Alexandrova Leggi anche: Tabellone WTA Adelaide 2026: Pegula e Keys in cerca di soddisfazioni prima di Melbourne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tabellone WTA Adelaide 2026: Pegula e Keys in cerca di soddisfazioni prima di Melbourne; WTA Adelaide: forfait eccellenti e tabellone aperto alle sorprese; WTA, parte da Adelaide la rincorsa al titolo di Melbourne; Tabellone WTA 500 Adelaide 2026: Keys guida il seeding dopo il forfait di Pegula. WTA Adelaide 2026, Keys e Shnaider ai quarti. Vittorie anche di Navarro e Cristian - Tra questi c'è il WTA di Adelaide che vede impegnata proprio la campionessa in ... oasport.it

Jasmine Paolini unica italiana del seeding guidato da Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. La campionessa in carica Madison Keys fuori dalle prime 8 facebook

