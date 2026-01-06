WTA Brisbane 2026 | Sabalenka ok all’esordio Muchova si salva dal rischio Tomljanovic

Al WTA 500 di Brisbane 2026, Sabalenka ha superato il suo esordio, mentre Muchova si è salvata da un possibile upset contro Tomljanovic. La prima metà dei secondi turni si è conclusa, confermando l’importanza del torneo in questa fase della stagione, esclusa l’eccezione della United Cup. La competizione si sta delineando come un evento chiave per il circuito femminile, con partite che evidenziano l’equilibrio tra le migliori giocatrici.

Concluso il novero della prima metà dei secondi turni al WTA 500 di Brisbane, il torneo che riveste maggiore importanza in questa fase della stazione per quel che riguarda il complessivo di maschile e femminile, eccettuando il caso sui generis della United Cup. Al via oggi parecchie big, ma sono poche le sorprese che si verificano. O meglio, a verificarsene è una sola: l’uscita di Jelena Ostapenko, con la lettone che così ha perso 3 degli ultimi 4 confronti con la rumena Sorana Cirstea. Sarà dunque la classe 1990 di Bucarest la seconda avversaria di Aryna Sabalenka, considerato che la bielorussa ha disposto facilmente della spagnola Cristina Bucsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

