WrestleMania 42 | la WWE cambia i piani per i biglietti

La WWE ha deciso di modificare i piani per i biglietti di WrestleMania 42, a causa delle incertezze legate alla pandemia. La vendita dei tagliandi era già iniziata, ma ora si valuta se ridurre la capienza dello stadio per garantire la sicurezza di tutti. La decisione arriva pochi giorni dopo che le autorità locali hanno introdotto nuove restrizioni sugli eventi pubblici.

Il cammino verso l'evento più atteso dell'anno è attraversato da una fase di incertezza che spinge la dirigenza a rivedere l'impianto dell'intera manifestazione. Le dinamiche del botteghino a Las Vegas emergono come elemento chiave, mentre le scelte narrative sono messe in discussione per garantire uno spettacolo all'altezza delle aspettative. Fonti interne hanno indicato una flessione imprevista del botteghino che ha portato la WWE a riesaminare la card prevista. Le stime mostrano una distribuzione dei tagliandi ferma a 36.000 unità per serata, segnando un distacco di 10.000 biglietti rispetto al periodo analogo di WrestleMania 41.