Al via Yorick Festival Sei spettacoli internazionali e cinque spazi tra musei e teatro | lo spirito del Fool shakespeariano a Roma dal 7 al 17 febbraio 2026

È iniziato il Yorick Festival a Roma. Dal 7 al 17 febbraio, la città ospita sei spettacoli internazionali e cinque eventi tra musei e teatro. Gli artisti portano in scena il spirito del Fool shakespeariano, trasformando i luoghi storici in spazi di narrazione viva. La manifestazione mette in primo piano la drammaturgia contemporanea e l’eredità del personaggio di Shakespeare, coinvolgendo pubblico e spazi culturali in un percorso tra teatro e patrimonio.

Sei spettacoli di drammaturgia contemporanea dal respiro internazionale, quattro musei, un teatro, un solo spirito: l’eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale trasformando il patrimonio storico in uno spazio di narrazione viva. Il  Teatro di Roma  presenta un  progetto culturale diffuso  che scardina i confini del palcoscenico tradizionale per abitare luoghi d’arte della città. Dal 7 al 17 febbraio  prende il via la prima edizione dello  YORICK FESTIVAL  dedicato al buffone shakespeariano con la direzione artistica di  Leonardo Petrillo. YORICK FESTIVAL ideazione e direzione artistica  Leonardo Petrillo produzione  Teatro di Roma  –  Teatro Nazionale in collaborazione con  Teatro Stabile Torino  I  Teatro Biondo Palermo  I  Fringe Italia Off con il patrocinio del  Presidente Commissione Cultura – Camera dei Deputati ———————————————————————- 7 – 17 febbraio 2026 Palazzo Esposizioni  I  Palazzo Altemps  I  Palazzo Braschi  I  Teatro Torlonia  I  Macro Via?a mea din flori  regia  Gavriil Pinte 7 e 8 febbraio I Palazzo Esposizioni Quell’attimo di beatitudine  di e con  Christian di Filippo 9 febbraio I Palazzo Altemps Ulisse inside  di e con  Salvo Piparo   9 e 10 febbraio I Palazzo Braschi At Home With Will Shakespeare  con  Pip Utton 12 e 13 febbraio I Palazzo Altemps Casanova ½  di  Leonardo Petrillo  12 – 15 febbraio I Teatro Torlonia Othello  diretto e interpretato da  Philippe Nicaud   16 e 17 febbraio I Macro   È dedicato al buffone più celebre del mondo lo  YORICK FESTIVAL, un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale che, ideato e diretto dal regista  Leonardo Petrillo, dal  7  al  17 febbraio  approderà in diversi luoghi d’arte della Capitale trasformandoli in un  ecosistema performativo diffuso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

