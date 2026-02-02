Al via Yorick Festival Sei spettacoli internazionali e cinque spazi tra musei e teatro | lo spirito del Fool shakespeariano a Roma dal 7 al 17 febbraio 2026

È iniziato il Yorick Festival a Roma. Dal 7 al 17 febbraio, la città ospita sei spettacoli internazionali e cinque eventi tra musei e teatro. Gli artisti portano in scena il spirito del Fool shakespeariano, trasformando i luoghi storici in spazi di narrazione viva. La manifestazione mette in primo piano la drammaturgia contemporanea e l’eredità del personaggio di Shakespeare, coinvolgendo pubblico e spazi culturali in un percorso tra teatro e patrimonio.

Sei spettacoli di drammaturgia contemporanea dal respiro internazionale, quattro musei, un teatro, un solo spirito: l’eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale trasformando il patrimonio storico in uno spazio di narrazione viva. Il Teatro di Roma presenta un progetto culturale diffuso che scardina i confini del palcoscenico tradizionale per abitare luoghi d’arte della città. Dal 7 al 17 febbraio prende il via la prima edizione dello YORICK FESTIVAL dedicato al buffone shakespeariano con la direzione artistica di Leonardo Petrillo. YORICK FESTIVAL ideazione e direzione artistica Leonardo Petrillo produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale in collaborazione con Teatro Stabile Torino I Teatro Biondo Palermo I Fringe Italia Off con il patrocinio del Presidente Commissione Cultura – Camera dei Deputati ———————————————————————- 7 – 17 febbraio 2026 Palazzo Esposizioni I Palazzo Altemps I Palazzo Braschi I Teatro Torlonia I Macro Via?a mea din flori regia Gavriil Pinte 7 e 8 febbraio I Palazzo Esposizioni Quell’attimo di beatitudine di e con Christian di Filippo 9 febbraio I Palazzo Altemps Ulisse inside di e con Salvo Piparo 9 e 10 febbraio I Palazzo Braschi At Home With Will Shakespeare con Pip Utton 12 e 13 febbraio I Palazzo Altemps Casanova ½ di Leonardo Petrillo 12 – 15 febbraio I Teatro Torlonia Othello diretto e interpretato da Philippe Nicaud 16 e 17 febbraio I Macro È dedicato al buffone più celebre del mondo lo YORICK FESTIVAL, un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale che, ideato e diretto dal regista Leonardo Petrillo, dal 7 al 17 febbraio approderà in diversi luoghi d’arte della Capitale trasformandoli in un ecosistema performativo diffuso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

