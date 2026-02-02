Montella riapre il suo teatro con una serie di cinque spettacoli. La prima edizione de “La Stagione Teatrale” si tiene al Teatro Adele Solimene. Gli spettacoli sono pronti a portare di nuovo il pubblico in sala, offrendo spettacoli per tutta la famiglia e per gli appassionati di teatro. La città si prepara a vivere momenti di cultura e divertimento, dopo un periodo di stop forzato.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Montella torna a vivere il teatro con la prima edizione de “La Stagione Teatrale”, in programma al Teatro Adele Solimene. L’iniziativa, promossa dalle Associazioni Yggdrasill e Mela, nasce dal desiderio di riportare sul palco emozioni condivise, risate e momenti di autentica socialità. Il cartellone prevede cinque appuntamenti tra febbraio e maggio, con compagnie provenienti da tutta la Campania e un mix di commedia, satira e grandi classici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Montella Stagione Teatrale

È disponibile la programmazione della Rassegna Teatrale 2026 “Valmontone In Scena” presso il Teatro Comunale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montella Stagione Teatrale

Argomenti discussi: Parte La Stagione Teatrale di Montella: cinque spettacoli per ritrovarsi a teatro; Teatro Miela – Uno spazio per immaginare: presentata la seconda parte della stagione; Al via la stagione 2026 de La Soffitta, tra musica, teatro, danza, arti visive, cinema e nuovi media; Commedie dialettali, concerti e spettacoli Continua la stagione teatrale poggese.

Due dozzine di rose scarlatte prosegue la stagione teatrale Kallipolis al Cine Teatro Garibaldi di GiarreProsegue con successo la stagione teatrale Kallipolis diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre ... lavocedellisola.it

Parte la stagione comunale. Teatro Camilleri, su il sipario. E al debutto sarà LapocalisseIl teatro ’Camilleri’ è pronto per un’altra stagione ricca di spettacoli e il primo è domenica: sul palco Valerio Aprea con Lapocalisse. Si parte dunque con la stagione – che quest’anno porta il ... lanazione.it

Al via il terzo spettacolo della Stagione Teatrale del Monicelli! Lunedi 2 febbraio, alle 21.00, "Benvenuti a casa Morandi", con Marco e Marianna Morandi e la regia di Pino Quartullo. Una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della loro - facebook.com facebook