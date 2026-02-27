WhatsApp arriva l’opzione per programmare i messaggi Come funziona e quando è previsto il lancio

WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento che permetterà agli utenti di programmare l'invio dei messaggi. Secondo fonti vicine allo sviluppo, questa funzione sarà inclusa nel prossimo rilascio dell'app e consentirà di impostare l’orario di invio di un messaggio. La novità dovrebbe essere disponibile a breve, ma al momento non è stata comunicata una data ufficiale di lancio.

L'app di messaggistica è al lavoro per introdurre l'opzione che permetterà di programmare i messaggi. Ecco come funziona Il prossimo aggiornamento di WhatsApp potrebbe rendere felici molti utenti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i programmatori sono al lavoro per introdurre la possibilità di programmare i messaggi. Per le applicazioni di messaggistica non è una novità. Su Telegram, infatti, la funzionalità che permette di programmare i messaggi esiste da diverso tempo. Gli esperti di WABetaInfo hanno scovato la novità di WhatsApp all’interno di una delle ultime beta iOS della piattaforma. Per ora non sono stati spoilerati molti dettagli sulla nuova funzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - WhatsApp, arriva l’opzione per programmare i messaggi. Come funziona e quando è previsto il lancio WhatsApp, ora puoi entrare nella beta anche se è piena: ecco come funziona la nuova opzione che sconvolge tuttoSe hai mai provato a unirti al programma beta di WhatsApp su Android, conosci bene la frustrazione di trovarti davanti alla scritta “programma... Gruppi WhatsApp, arriva la cronologia: fino a 100 messaggi visibili ai nuovi iscrittiWhatsApp cambia le regole dei gruppi e introduce una novità attesa da anni: la cronologia dei messaggi per i nuovi iscritti. Schettini e La fisica che ci piace: cosa emerge davvero dall’inchiesta | RUVIDO 268 Temi più discussi: Dopo tanto tempo, arriva anche su WhatsApp l'opzione spoiler: ecco come si usa; WhatsApp, arriva la modalità Spoiler: i messaggi restano nascosti fino al clic; Come programmare i messaggi su WhatsApp: la nuova funzione in arrivo | Leak; La nuova funzione di WhatsApp che ti obbliga ad aprire i messaggi: cosa sappiamo sulla modalità Spoiler. Nella beta Android di WhatsApp arriva l’opzione spoiler per nascondere parti di testo. Ecco cosa sappiamo e quando potrebbe uscire.WhatsApp lavora ai messaggi con formato spoiler: testo oscurato fino al tocco. Ecco come funziona la novità in sviluppo. libero.it WhatsApp introduce l’opzione spoiler, guida pratica per usarla subitoWhatsApp prepara il formato spoiler per nascondere parti dei messaggi La nuova funzione spoiler di WhatsApp, in sviluppo sulla versione beta Android ... assodigitale.it Anci arriva su WhatsApp Un filo diretto, veloce e aggiornato per Sindaci e amministratori locali su temi chiave per Comuni e città. Troverai > normative, webinar, bandi, eventi, documenti e molto altro. Iscriviti al Canale e attiva le notifiche: whatsapp.com/ x.com WhatsApp: arriva la grande novità - facebook.com facebook