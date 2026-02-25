Gruppi WhatsApp arriva la cronologia | fino a 100 messaggi visibili ai nuovi iscritti

WhatsApp ha deciso di introdurre la funzione di cronologia dei messaggi nei gruppi, a causa delle richieste di molti utenti. Ora, i nuovi iscritti potranno vedere solo gli ultimi 100 messaggi, evitando di leggere tutta la conversazione storica. La novità riguarda gruppi di grandi dimensioni e mira a semplificare la consultazione. Questa modifica porta un cambiamento importante nell’uso quotidiano della piattaforma. Gli amministratori devono aggiornarsi sulle nuove regole di gestione.

WhatsApp cambia le regole dei gruppi e introduce una novità attesa da anni: la cronologia dei messaggi per i nuovi iscritti. Fino a oggi, chi entrava in una chat già avviata si trovava davanti a decine – se non centinaia – di messaggi incomprensibili, senza contesto. Ora la piattaforma di WhatsApp apre alla possibilità di condividere una parte dello storico, ma con limiti precisi e nel rispetto della privacy. La funzione è in fase di rilascio graduale e promette di rendere i gruppi più ordinati e meno caotici. Finora, quando una persona veniva aggiunta a un gruppo, non poteva leggere nulla di ciò che era stato scritto prima del suo ingresso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

I vecchi messaggi nei gruppi Whatsapp visibili anche per i nuovi iscritti: come funzionerà e da quando sarà attivaDa oggi, i messaggi condivisi nei gruppi WhatsApp saranno visibili anche ai nuovi iscritti, garantendo maggiore trasparenza e continuità nelle conversazioni.

WhatsApp: nuovi membri al sicuro, ora arriva la “cronologia” neiWhatsApp ha introdotto una nuova funzione chiamata “cronologia condivisa” per rendere più facile l’ingresso nei gruppi numerosi.

Temi più discussi: WhatsApp, nuova funzione per i gruppi: arriva la Cronologia dei messaggi; Arriva la cronologia dei messaggi nei gruppi di WhatsApp; WhatsApp cambia i gruppi: arriva la funzione per vedere i vecchi messaggi; Whatsapp, arriva la Cronologia dei Messaggi dei Gruppi: cos'è e come funziona.

La cronologia dei messaggi nei gruppi arriva su WhatsAppDopo una lunga attesa una funzionalità davvero molto desiderata da parte di tutti gli utenti finalmente sta sbarcando su WhatsApp, stiamo parlando infatti dell ... tecnoandroid.it

WhatsApp semplifica i gruppi con la nuova condivisione automatica della cronologiaWhatsApp introduce la condivisione cronologia chat nei gruppi WhatsApp ha avviato il rilascio globale di una nuova funzione: la condivisione della cro ... assodigitale.it

# Gruppi whatsapp di mutuo aiuto gratuito sui corsi: # [https://www.domenicocasamassima.it/gruppi-whatsapp/](https://www.domenicocasamassima.it/gruppi-whatsapp/) - facebook.com facebook