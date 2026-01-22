WhatsApp ora puoi entrare nella beta anche se è piena | ecco come funziona la nuova opzione che sconvolge tutto

Ora è possibile accedere alla beta di WhatsApp anche quando il programma risulta pieno, grazie a una nuova opzione introdotta di recente. Questa novità permette agli utenti di esplorare le funzionalità in anteprima senza restrizioni, offrendo un modo alternativo per partecipare alle versioni di prova. Di seguito, spieghiamo come funziona questa modalità e cosa comporta per gli utenti interessati.

Se hai mai provato a unirti al programma beta di WhatsApp su Android, conosci bene la frustrazione di trovarti davanti alla scritta “ programma completo “. Il Google Play Store limita l’accesso a un massimo di 10.000 utenti, e quegli slot sono praticamente sempre occupati. Chi vuole testare le nuove funzionalità in anteprima si è dovuto affidare per anni a siti di terze parti per scaricare i file APK, con tutti i rischi di sicurezza che questo comporta. Ma ora qualcosa sta cambiando. Con l ‘aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.26.2.11, rilasciato attraverso il Google Play Beta Program, l’app di messaggistica di Meta sta testando una soluzione che potrebbe democratizzare l’accesso alle versioni preliminari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

