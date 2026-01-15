Musei weekend a misura di bambini

Scopri i musei e le attività pensate per i bambini questo fine settimana. Tre appuntamenti dedicati ai più piccoli, con prenotazioni già aperte. Sabato alle 16.30, al Museo del Tessuto, si terrà un laboratorio a cura di Kinkaleri, collegato alla mostra su Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga. Un’occasione per avvicinare i bambini all’arte e alla cultura in modo coinvolgente e educativo.

Tre appuntamenti per i bambini nei musei questo weekend: prenotazioni aperte. Sabato alle 16.30 al Museo del tessuto laboratorio a cura di Kinkaleri collegato alla mostra Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga. Scultori della forma (foto): offre ai piccoli tra i 6 i 12 anni la possibiità di immaginare nuovi modi di muoversi e danzare, inventando coreografie e scoprendo il corpo in modo divertente e creativo. Presenza obbligatoria di un adulto, costo 10 euro a coppia, prenotazione obbligatoria sul sito o canali social del museo. Al Museo dell’Opera del Duomo domenica alle 15.30 ci satà il laboratorio Scacco matto al Museo: un’occasione divertente per avvicinarsi al gioco degli scacchi, in collaborazione con il Circolo degli Scacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei, weekend a misura di bambini Leggi anche: Weekend dell'Immacolata, la lista dei musei della Direzione Regionale Musei della Toscana aperti Leggi anche: Musei gratis, show di droni sull'acqua e musical: i migliori eventi del weekend La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Musei, weekend a misura di bambini; Famiglie. Weekend’Arte al Museo 17-18 gennaio 2026; Cosa fare a Roma con i bambini: weekend sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026; Guida al weekend: cosa fare, vedere e ascoltare a Bologna questo fine settimana. Musei, weekend a misura di bambini - Tre appuntamenti per i bambini nei musei questo weekend: prenotazioni aperte. lanazione.it

Musei e bambini. Le proposte della settimana - Vacanze di Natale, occasioni di gioco e scoperta nei nostri musei a misura di famiglie: aperte le prenotazioni per le proposte del weekend. lanazione.it

Bambini & musei: i 30 italiani imperdibili, regione per regione - Si tratta di un moderno museo interattivo che invita i bambini a esplorare le scienze, l’arte e la matematica attraverso il gioco. dilei.it

Nonostante il freddo ecco le prime aperture per i nostri Musei di Carloforte Aperture per gli ultimi weekend di Gennaio e Febbraio 2026! Tutti i Musei osserveranno i seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 La Necropoli Fenicio-Punica sarà visitabile da facebook

Weekend nei musei con il Family Pass Miniere, tradizioni, scienza e fantasia: il Friuli Venezia Giulia si scopre anche a misura di bambino. Il Family Pass rende l’esperienza più semplice per chi soggiorna nelle strutture Family FVG. bit.ly/F x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.