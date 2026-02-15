Rari Nantes Florentia trasferta amara a Siracusa | ko nello scontro salvezza

La Rari Nantes Florentia ha perso contro il Cc Ortigia a causa di una difesa poco efficace, subendo un pesante 15-7 nella partita di Siracusa. La squadra toscana ha faticato a contenere gli attacchi avversari, soprattutto nel secondo e nel quarto quarto, quando gli avversari hanno allungato il punteggio con rapide ripartenze. I giocatori della Florentia hanno faticato a trovare spazi in attacco, chiudendo con pochi tiri in porta e molte imprecisioni.

Cc Ortigia – Rari Nantes Florentia 15-7 (3-2, 5-2, 2-1, 5-2) RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, J. Rouwenhorst, C. Di Fulvio, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti, S. Sordini 5, N. Benvenuti 1, G. Bini, D. Borghigiani, G. Bianchi, F. Turchini 1, U. Visciani. All. L. Minetti ORTIGIA 1928: D. Ruggiero, G. Rossi, R. Torrisi 3 (1 rig.), B. Baksa 2, S. Di Luciano 1, L. Giribaldi, E. Tringali Capuano, A. Carnesecchi 4, R. Radic, S. Rossi 1 (1 rig.), M. Aranyi, V. Tankosic 3, J. Valenza, F. Trimarchi 1, F. Scordo. All. S. Piccardo ARBITRI: Bianco e Piano NOTE: Usciti per limite di falli: Rossi (O), Sordini (F), T.