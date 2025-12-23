La nuova giravolta di Macron sulla Russia | voleva inviare i militari in Ucraina ora spera nel dialogo con Putin E l’Ue lo supporta

Recentemente, il presidente francese Macron ha rivisto la sua posizione sulla Russia, passando dall'intenzione di inviare truppe in Ucraina alla speranza di avviare un dialogo con Putin. Questa nuova strategia trova il sostegno dell'Unione Europea e riflette un approccio più diplomatico. Tuttavia, resta incerto se questa sarà l'ultima evoluzione delle sue politiche, che oscillano tra fermezza e ricerca di dialogo.

Macron il mediatore. Macron il combattente. E oggi, non è chiaro se questa rimarrà l’ultima versione, Macron il pacificatore. Da quando i carri armati russi hanno invaso l’ Ucraina, nel febbraio del 2022, il presidente francese, che in patria continua ad affrontare enormi difficoltà politiche e di legittimazione, cerca in tutti i modi di trovare la giusta immagine di sé da consegnare alla storia. Ed ecco allora che il capo dell’ Eliseo, dopo aver minacciato di mandare i militari francesi al fronte, rispunta tra i leader europei pronti a incontrare Vladimir Putin per dare il via a un processo che porti alla fine delle ostilità tra Ue e Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nuova giravolta di Macron sulla Russia: voleva inviare i militari in Ucraina, ora spera nel dialogo con Putin. E l’Ue lo supporta Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Witkoff: “Mosca resta impegnata a raggiungere la pace”: news in diretta Leggi anche: La mossa di Macron: “Voglio parlare con Putin. Ora il dialogo è utile” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La nuova giravolta di Macron sulla Russia: voleva inviare i militari in Ucraina, ora spera nel dialogo con…. La nuova tassa di 2 euro sui pacchi infatti è l’ennesima giravolta di una destra sempre più debole con i forti e sempre più forte con i deboli. Incapace di tassare seriamente gli extraprofitti bancari ed energetici, il Governo sceglie ancora una volta la strada più fa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.