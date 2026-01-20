Cortocircuito in maggioranza | quattro deputati presentano un emendamento per togliere l' aggettivo militari dal Dl Ucraina

Quattro deputati di diversi schieramenti della maggioranza hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina per eliminare l'aggettivo “militari” dal testo e dal titolo. Sebbene si tratti di una modifica di poco rilievo apparente, questa richiesta potrebbe influenzare gli equilibri politici e il significato del provvedimento. La proposta è stata avanzata in commissione Difesa e ha suscitato attenzione nel panorama parlamentare.

È solo un aggettivo. Ma in grado di scombussolare gli equilibri della maggioranza. Quattro deputati di tutti i gruppi di maggioranza - Zoffili (Lega), Ciaburro (FdI), Saccani Jotti (Forza Italia) e Carfagna (Noi moderati) - hanno presentato in commissione Difesa un emendamento al dl Ucraina per chiedere di sopprimere sia nel testo, sia nel titolo del decreto l'aggettivo "militari". Con l'emendamento i parlamentari chiedono di aggiungere al testo del decreto anche le parole "di difesa civile", prima della parola "equipaggiamenti". Dopo un lungo braccio di ferro l'aggettivo "militari" era sopravvissuto alle pressioni leghiste che chiedevano di non inserirlo nel titolo del decreto che consentirà anche nel 2026 di inviare armi a Kyiv.

