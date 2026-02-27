Warner Bros e Paramount nozze fatte? Netflix non rilancia più nasce un super colosso mediatico

Negli ultimi mesi si sono intensificate le trattative tra grandi aziende del settore, portando alla creazione di un nuovo colosso mediatico. La chiusura di questa operazione ha segnato un punto di svolta nel panorama dell’intrattenimento, lasciando in sospeso molte domande sulle future strategie delle compagnie coinvolte. La conclusione di questa fase apre la strada a nuovi scenari nel mercato globale.

Una delle trattative più movimentate nella storia recente di Hollywood si è conclusa con un vincitore inatteso. Paramount Skydance ha spuntato la battaglia per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD), mettendo sul piatto un’offerta complessiva da 111 miliardi di dollari. Netflix, che fino a poche ore prima sembrava in pole position, ha scelto di non rilanciare. E lo ha fatto nel giro di pochissimi minuti. Il colpo di scena definitivo è arrivato nella giornata di ieri, quando il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha giudicato superiore la proposta rivista di Paramount, 31 dollari per azione in contanti, un dollaro in più rispetto al tentativo precedente, rispetto all’offerta già vincolante di Netflix. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Temi più discussi: Netflix si sfila, ora Warner Bros Discovery va dritta verso Paramount Skydance; Paramount offre 111 miliardi e vince la gara per Warner Bros Discovery. Netflix non rilancia; Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Warner Bros. comincia a considerare seriamente l'offerta di Paramount | Rumor.

