Netflix acquista Warner Bros Discovery | nasce il super-colosso che cambierà Hollywood

Netflix compie la mossa che ridisegna Hollywood: l’acquisizione di Warner Bros. Discovery è oggi realtà. Dopo settimane di rumor e trattative serrate, il colosso dello streaming ha confermato l’accordo con un messaggio congiunto diffuso sui canali ufficiali delle due società: “Insieme definiremo il prossimo secolo di narrazione”. Una frase che sintetizza perfettamente la portata di un’operazione che segna un nuovo capitolo nell’industria dell’intrattenimento globale. Netflix compra Warner Bros. Discovery. L’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix arriva al termine di una delle più intense “bidding war” degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Netflix acquista Warner Bros. Discovery: nasce il super-colosso che cambierà Hollywood

