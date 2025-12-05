Netflix compra Warner Bros Discovery | nasce un super colosso destinato a cambiare Hollywood

Con un’operazione da 82,7 miliardi di dollari, Netflix si assicura il catalogo Warner e ridisegna gli equilibri dello streaming. Mentre produttori e registi lanciano l’allarme sulle sale, il gigante promette continuità e un futuro condiviso per cinema e piattaforme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Netflix compra Warner Bros. Discovery: nasce un super colosso destinato a cambiare Hollywood

