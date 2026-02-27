Warner Bros Discovery Netflix si sfila | Paramount Skydance ora è favorita

Warner Bros. Discovery sta affrontando una fase cruciale nella sua strategia, mentre Netflix si è ritirata dalla competizione. Attualmente, Paramount Skydance si trova in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con le aziende coinvolte che monitorano attentamente gli sviluppi. La competizione tra queste società si concentra principalmente sulle acquisizioni e sui diritti di produzione.

La corsa a Warner Bros. Discovery entra in una fase decisiva e, almeno per ora, vede Paramount Skydance in vantaggio. Netflix ha infatti scelto di non rilanciare dopo l'ultima proposta migliorativa presentata dal gruppo guidato da David Ellison, riconosciuta dal consiglio di amministrazione di WBD come offerta superiore rispetto all'intesa precedentemente raggiunta con la piattaforma di streaming. Una mossa che ridisegna gli equilibri di una trattativa miliardaria con forti implicazioni industriali e politiche. Netflix si ferma. Netflix ha ufficializzato la decisione di non adeguarsi alla nuova offerta di Paramount Skydance, spiegando che l'operazione, pur considerata strategicamente interessante, non risponde più ai criteri economici fissati dal gruppo.