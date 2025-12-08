Paramount sfida Netflix lancia un’offerta ostile su Warner Bros Discovery

Il colosso televisivo Paramount Skydance ha lanciato un’ offerta ostile per l’acquisto di Warner Bros Discovery sfidando Netflix, che solo pochi giorni fa aveva raggiunto un accordo da 72 miliardi di dollari per acquisire la società. In una nota, la società guidata dal Ceo David Ellison ha dichiarato che offrirà 30 dollari in contante per ogni azione di Wbd, rivolgendosi direttamente agli azionisti e invitandoli a rifiutare l’accordo con Netflix. L’offerta riguarda l’intera Wbd, compresa la divisione Global Networks che era stata invece esclusa dall’intesa con la società di streaming. Wbd aveva già respinto l’offerta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

