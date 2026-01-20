Al Vulcano Buono l’iniziativa Recruiting Day per nuove assunzioni in collaborazione con E-work

Al Vulcano Buono, in collaborazione con E-work, si svolge il primo Recruiting Day, “Il Vulcano del Lavoro Buono”, dedicato a nuove assunzioni. L’evento si terrà il 29, 30 e 31 gennaio, offrendo opportunità di inserimento lavorativo e supporto nelle selezioni. Un’iniziativa volta a favorire l’occupazione e avvicinare le aziende alle candidature del territorio.

Il Vulcano Buono apre la piattaforma lavoro con “E-work” per selezionare nuove assunzioni. La prima edizione de “Il Vulcano del Lavoro Buono” si svolgerà il 29, 30 e 31 gennaio. Ecco come partecipare. NOLA – Il “Vulcano Buono” di Nola, che sta per lanciare la Fase 2 del rilancio della struttura con progetti e investimenti fino al 2030, apre la piattaforma lavoro annunciando una partnership con “E-Work”, primaria realtà europea per il reclutamento delle risorse umane. Un nuovo format, “Il Vulcano del Lavoro Buono”, verrà illustrato giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 nella sede di “VOCO Hotel”, all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Vulcano Buono l’iniziativa Recruiting Day per nuove assunzioni in collaborazione con “E-work” Lavoro, accordo per selezione nuove assunzioni al Vulcano BuonoIl Vulcano Buono di Nola annuncia l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con progetti e investimenti fino al 2030. Leggi anche: Recruiting day al Trieste Airport per nuove assunzioni in vista dell’estate 2026 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Made in Italy, da Nola il distretto del tessile conquista Francoforte; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 15 al 18 gennaio 2026; Napoli, blitz nella Terra dei Fuochi: discarica dei veleni vicino al centro commerciale; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 gennaio 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere. Al Vulcano Buono l’iniziativa Recruiting Day per nuove assunzioni in collaborazione con E-work - NOLA – Il Vulcano Buono di Nola, che sta per lanciare la Fase 2 del rilancio della struttura con progetti e investimenti fino al 2030, apre la piattaforma ... 2anews.it Il Vulcano Buono assume: tre giorni di colloqui - Il Vulcano Buono di Nola avvia la Fase 2 del rilancio della struttura, con progetti e investimenti previsti fino al 2030. Per supportare le nuove iniziative, il centro commerciale ha attivato una ... ilfattovesuviano.it Comunicato Stampa: Il Vulcano Buono apre la piattaforma lavoro: Partnership con " E - Work" per selezionare le nuove assunzioni Inaugurazione nuova area dedicata al coworking unica in Italia- 29/ 01/2026 ore 11:00 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.