Quando si arriva al momento di decidere, bisogna valutare se si preferisce una soluzione immediata o un beneficio che si estende nel tempo. La scelta tra un intervento rapido e uno più duraturo si riflette anche nelle decisioni quotidiane, dove ogni alternativa ha i suoi pro e contro. Alla fine, tutto si riduce alle priorità di ognuno e alle conseguenze che si vogliono ottenere nel breve o nel lungo periodo.

Dovendo scegliere tra un farmaco ad azione rapida e uno a rilascio prolungato, il comico Jerry Seinfeld si domandava: quand’è che ho bisogno di star bene, ora o più tardi? Il referendum ci mette davanti a un dilemma simile, o quanto meno ci costringe a testare gli effetti delle due pillole, quella del Sì e quella del No. Immaginiamo che i due fronti referendari siano promotori farmaceutici di aziende concorrenti che vengono a illustrarci i loro bugiardini (mai nome fu più appropriato). Chi propone il farmaco del No ritiene che l’azione immediata sarà quella di fermare un governo patogeno; in caso contrario, ci dicono, andremo incontro alla malattia degenerativa nota come deriva autoritaria (un sintomo ben noto dell’ipocondria politica). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Votando al referendum bisogna chiedersi: ho bisogno di star bene ora o più tardi?

