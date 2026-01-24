Referendum | Di Pietro ' chiedersi perchè diminuisce fiducia in magistrati'

Nel contesto del referendum, Di Pietro invita a riflettere sulle cause del calo di fiducia nella magistratura. Analizzare i cambiamenti nel rapporto tra cittadini e magistrati, rispetto agli anni di Mani pulite, può aiutare a comprendere le ragioni di questa evoluzione. Una valutazione obiettiva e approfondita è fondamentale per affrontare le tematiche di fiducia e trasparenza che coinvolgono il sistema giudiziario italiano.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Occorre chiedersi perché nei primi anni Novanta, ai tempi di Mani pulite, il 97% dei cittadini stava dalla parte dei magistrati e perché oggi meno della metà continua ad avere fiducia nella magistratura". Lo ha detto Antonio Di Pietro, intervistato insieme a Nicolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e presidente del Comitato Si Riforma, da Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato, in una pillola diffusa sui social e tratta da un'intervista che sarà pubblicata integralmente domani sui canali social. Secondo Di Pietro, la perdita di credibilità della magistratura non può essere attribuita esclusivamente alla politica.

