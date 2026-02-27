Von der Leyen annuncia applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur

La presidente della Commissione Europea ha comunicato che l’Unione Europea applicherà in via temporanea l’accordo commerciale con i paesi del Mercosur. La decisione arriva nonostante le opposizioni espresse dalla Francia, che ha manifestato riserve sullo stesso. L’applicazione provvisoria entrerà in vigore a breve, lasciando aperta la possibilità di ulteriori discussioni e modifiche.

"Nelle ultime settimane ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria è per sua natura provvisoria. È proprio questo il suo nome. In linea con i trattati dell'Ue, l'accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo che il Parlamento europeo avrà dato la sua approvazione", ha dichiarato Von der Leyen in una breve conferenza stampa a Bruxelles.

