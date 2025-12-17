Von der Leyen | ‘a Kiev servono altri 137 miliardi’
Le parole di Ursula von der Leyen evidenziano l'importanza di sostenere l'Ucraina con ulteriori finanziamenti. Durante una sessione a Strasburgo, ha sottolineato che l'assistenza finanziaria è fondamentale per rafforzare la resistenza del paese e consolidare la sicurezza europea in un contesto di crescente instabilità regionale.
Strasburgo (Francia), 17 dic. – “Non c’è atto più importante per la difesa europea che sostenere la difesa dell’Ucraina. I prossimi giorni saranno cruciali per garantire questo obiettivo. Sta a noi scegliere come finanziare la lotta dell’Ucraina, conosciamo l’urgenza, è grave, la sentiamo tutti, la vediamo tutti, perché proprio mentre i negoziati di pace stanno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
