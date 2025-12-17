Von der Leyen | ‘a Kiev servono altri 137 miliardi’

Le parole di Ursula von der Leyen evidenziano l'importanza di sostenere l'Ucraina con ulteriori finanziamenti. Durante una sessione a Strasburgo, ha sottolineato che l'assistenza finanziaria è fondamentale per rafforzare la resistenza del paese e consolidare la sicurezza europea in un contesto di crescente instabilità regionale.

Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida. Nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori” - La presidente della Commissione UE annuncia investimenti militari record per fronteggiare le nuove minacce e l'indipendenza energetica dalla Russia ... ilfattoquotidiano.it

The Epoch Times Italia. . Dopo i colloqui di pace a Berlino, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parla di “progressi reali e concreti” verso la fine della guerra. L’UE ribadisce il sostegno a Kiev, annuncia nuove sanzioni contro la Rus - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina, le notizie del 9 dicembre 2025 | Oggi Zelensky a Roma per incontrare Giorgia Meloni. Costa e Von der Leyen: Sostegno a Kiev inflessibile x.com

