Protezione civile aperte le iscrizioni ai corsi per volontari Come partecipare

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per volontari di Protezione civile. A partire da febbraio, saranno organizzate sessioni teoriche e pratiche rivolte ai cittadini interessati ad approfondire le competenze necessarie per intervenire in situazioni di emergenza. Questi corsi rappresentano un'opportunità per contribuire attivamente alla sicurezza della comunità, acquisendo conoscenze fondamentali in ambito di protezione civile e intervento emergenziale.

Protezione civile, al via corsi per nuovi volontari. Dal mese di febbraio sono in programma una serie di incontri, con lezioni teoriche e pratiche, dedicate ai cittadini che vogliono approfondire il mondo della Protezione civile e dell'intervento emergenziale. I corsi, completamente gratuiti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Costa d'Amalfi, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per Volontari della Croce RossaIl Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione per volontari, previsti nei mesi di febbraio e marzo 2026. Buonarroti Fossombroni, corsi serali per il diploma: aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dedicati al conseguimento del diploma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La protezione civile proroga l'allerta rossa fino alle 23.59 di domani facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.