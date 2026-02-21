Volley Riparte la kermesse di Prima Divisione Il Podenzana Tresana chiede strada al Rapallo
Il Podenzana Tresana torna in campo dopo la pausa di Coppa, sfidando il Rapallo nella tredicesima giornata di Prima Divisione femminile ligure. La squadra cerca di migliorare la posizione in classifica e di consolidare il proprio cammino stagionale. Le atlete sono pronte a scendere in campo con determinazione, puntando a portare a casa punti importanti. La partita si gioca questa domenica al palazzetto di Tresana alle ore 17.
Scocca la tredicesima giornata, dopo la pausa per la disputa delle partite di Coppa, per il Podenzana Tresana in Prima Divisione femminile ligure. Ambiente rossoblù nel frattempo rinfrancato dal ritorno alla vittoria in casa della Pro Recco con una vittoria schiacciante. Oggi a Barbarasco arriva la compagine della Vbc Rapallo. Un incontro che sulla carte appare abbordabile per le lunigianesi. Le altre partite che completano il quadro della 13ª giornata: Admo Lavagna-Rainbow Spezia B, Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore-Usciovolley Ferrada Moconesi, Santo Stefano Magra-Avis Casarza Ligure, Sestri Levante-Futura Ceparana B e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure-Pro Recco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow SpeziaNel campionato di Prima Divisione femminile ligure, Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria netta contro Rainbow Spezia “B“ con il punteggio di 3-0.
Volley In Prima Divisione spareggio per il 4° posto. Il Podenzana Tresana tasta il polso alla Pro ReccoQuesta domenica il Podenzana Tresana affronta la Pro Recco in uno spareggio per il quarto posto nel campionato di Prima Divisione femminile.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Volley Riparte la kermesse di Prima Divisione. Il Podenzana Tresana chiede strada al Rapallo; La Federazione premia la tradizione: il beach volley riparte da Falconara.
Volley, riparte la kermesse di Prima Divisione. Il Podenzana Tresana chiede strada al RapalloScocca la tredicesima giornata, dopo la pausa per la disputa delle partite di Coppa, per il Podenzana Tresana in ... msn.com
Il Volley S3 farà tappa a ParmaPARMA-Il circuito dell'S3, la grande kermesse organizzata dalla Fipav che porta nelle piazze di tutta Italia il volley dedicato ai più piccoli, farà tappa a Parma. Dopo la pausa estiva, venerdì 3 ... tuttosport.com
La Federazione premia la tradizione: il beach volley riparte da Falconara - facebook.com facebook
Pallavolo Mercato - Cisterna Volley riparte da tre punti fermi: la diagonale Fanizza-Barotto e il veterano Mazzone x.com