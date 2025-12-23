Vendeva caramelle e cioccolato alla cannabis | arrestato imprenditore sloveno

Un imprenditore sloveno è stato arrestato per aver prodotto e venduto online caramelle gommose e cioccolato contenenti THC, presentandoli come prodotti a base di canapa industriale. Le autorità hanno scoperto che i prodotti erano destinati al consumo, senza rispettare le normative sulla sicurezza e l’etichettatura. L’indagine evidenzia i rischi legati alla diffusione di alimenti contenenti sostanze psicoattive attraverso canali non regolamentati.

Produceva e vendeva online caramelle gommose e cioccolato contenenti Thc, spacciandoli come prodotti alimentari a base di canapa industriale. Per questo un cittadino sloveno di 42 anni, residente nell'area di Postumia, è stato arrestato e posto in custodia cautelare su disposizione del Tribunale.

