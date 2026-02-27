Voleva controllare l’aspirapolvere con il joypad della PlayStation | ha scoperto una falla globale

Un ingegnere informatico ha tentato di controllare il suo robot aspirapolvere usando il joypad della PlayStation 5. Durante il test, ha scoperto una vulnerabilità che interessa il collegamento tra dispositivi smart e console di gioco. La scoperta riguarda un problema di sicurezza che potrebbe coinvolgere altri dispositivi con funzioni simili. La falla è stata identificata mentre l’ingegnere sperimentava un metodo non convenzionale di controllo.

Sammy Azdoufal, ingegnere informatico, aveva un’idea tutto sommato innocua: collegare il suo robot aspirapolvere al joypad della PlayStation 5 per guidarlo manualmente in giro per casa. Un piccolo esperimento domestico, più per divertimento che per necessità. Quello che non si aspettava era di imbattersi, quasi per caso, in una grave falla di sicurezza che gli ha dato accesso a circa settemila robot aspirapolvere distribuiti in almeno 24 Paesi. Il dispositivo al centro della vicenda è il Romo, prodotto da DJI, azienda cinese nota soprattutto per i suoi droni. A seconda del modello, il robot può arrivare a costare fino a 1.300 euro. È. 🔗 Leggi su Cultweb.it

