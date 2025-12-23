PlayStation Network | un hacker ha rubato l’account PSN di un giornalista sfruttando una falla di sicurezza
Un recente episodio ha evidenziato le vulnerabilità del PlayStation Network. Un giornalista di Numerama ha subito il furto del proprio account PSN, nonostante l’utilizzo di misure di sicurezza come 2FA e passkey. Questo caso solleva interrogativi sulla reale efficacia delle protezioni adottate e sulla necessità di continui aggiornamenti per garantire la sicurezza degli utenti.
Un caso concreto ha riportato al centro dell’attenzione la sicurezza del PlayStation Network. Un giornalista della testata francese Numerama ha visto il proprio account PSN violato da un hacker, nonostante fossero attive tutte le principali misure di protezione, inclusi 2FA e passkey. L’episodio è particolarmente grave perché non si tratta di un attacco tecnico classico, ma dello sfruttamento di una falla nelle procedure di assistenza Sony. In poche ore, l’account è stato sottratto, recuperato e nuovamente violato. Un segnale allarmante per milioni di utenti. Insider Gaming segnala che l’incidente ha avuto inizio quando l’hacker è riuscito a cambiare l’email associata all’account e il nome utente, effettuando anche un addebito di 9,99 euro tramite il metodo di pagamento collegato. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Paramount, l’account X finisce nel mirino degli hacker: bio manomessa con una frase shock
Leggi anche: La falla di sicurezza che nessuno ha visto: così l’IA è diventata un campo minato (e ha messo in ginocchio Meta, Nvidia e Microsoft)
Il giocatore perde 15 anni di giochi Xbox, mentre aumentano le segnalazioni di account Microsoft violati.
Un hacker avrebbe rubato per due volte l'account PSN di un giornalista, sfruttando una falla di sicurezza - Un giornalista francese ha raccontato di essersi trovato per ben due volte l'account PSN rubato, a quanto pare a causa di una falla di sicurezza del sistema di verifica dell'identità. multiplayer.it
Hackerato l'account PSN di un giornalista: c'è rischio per i giocatori PlayStation? - Un giornalista tech denuncia una grave falla di sicurezza nel PlayStation Network, sfruttata per sottrarre account tramite email condivise online. everyeye.it
PlayStation Portal: l'hacker che ha installato i giochi PSP ha aiutato Sony a chiudere la falla - L'ingegnere di Google che era riuscito a installare i giochi PSP all'interno di PlayStation Portal ha aiutato poi Sony a risolvere la vulnerabilità. multiplayer.it
Due notizie sui prossimi giochi della serie Tomb Raider. Il remake non avrà il doppiaggio in italiano - e sembra che non lo avrà neppure Tomb Raider: Catalyst Se collegate il vostro Amazon Games ID all'account PlayStation Network, potrete ricevere in regalo - facebook.com facebook
Gli sconti di gennaio sono arrivati su PlayStation Store! È il momento perfetto per recuperare i giochi che avevi in lista. store.playstation.com/it-it/view/7bb… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.