Un recente episodio ha evidenziato le vulnerabilità del PlayStation Network. Un giornalista di Numerama ha subito il furto del proprio account PSN, nonostante l’utilizzo di misure di sicurezza come 2FA e passkey. Questo caso solleva interrogativi sulla reale efficacia delle protezioni adottate e sulla necessità di continui aggiornamenti per garantire la sicurezza degli utenti.

Un caso concreto ha riportato al centro dell’attenzione la sicurezza del PlayStation Network. Un giornalista della testata francese Numerama ha visto il proprio account PSN violato da un hacker, nonostante fossero attive tutte le principali misure di protezione, inclusi 2FA e passkey. L’episodio è particolarmente grave perché non si tratta di un attacco tecnico classico, ma dello sfruttamento di una falla nelle procedure di assistenza Sony. In poche ore, l’account è stato sottratto, recuperato e nuovamente violato. Un segnale allarmante per milioni di utenti. Insider Gaming segnala che l’incidente ha avuto inizio quando l’hacker è riuscito a cambiare l’email associata all’account e il nome utente, effettuando anche un addebito di 9,99 euro tramite il metodo di pagamento collegato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Network: un hacker ha rubato l’account PSN di un giornalista, sfruttando una falla di sicurezza

