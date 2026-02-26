Sammy Azdoufal voleva solo controllare il suo robot aspirapolvere con un joypad delle console per i videogiochi, ma si è ritrovato ad avere accesso a circa settemila altri robot sparpagliati in giro per il mondo. Azdoufal è un ingegnere informatico e ha scoperto per caso una grave falla di sicurezza degli aspirapolvere automatici prodotti da DJI, la società cinese famosa soprattutto per i suoi droni, con potenziali ripercussioni per la privacy di molte persone. L’accesso alle migliaia di robot significava poterne vedere lo stato, consultare le mappe delle abitazioni in cui sono attivi e controllare le loro videocamere e i microfoni ambientali, senza particolari limitazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come una sola persona ha ottenuto il controllo di 7mila robot aspirapolvere

Robot aspirapolvere aziendali hackerati per caso: come un ragazzo ha hackerato tutta la flottaQuesto approfondimento mette in luce un caso di sicurezza legato al robot aspirapolvere dji romo, analizzato con strumenti basati sull’intelligenza...

Samsung lancia robot aspirapolvere ultra per una casa pulita e intelligenteSamsung si appresta a introdurre il Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, primo modello Ultra nel segmento dei robot domestici.

Temi più discussi: Il ritorno di Stalin. Come rinasce un mito nella guerra delle memorie; Il cane Buddy sente la voce di una persona che non vede da tempo, la sua reazione è inaspettata; Fare famiglia da soli: chi (e come) aiuta le mogli e i mariti che restano vedovi; Influenza: per quanto tempo si rimane contagiosi?.

Anche una sola personaIl sito Nieman Lab, che si occupa di giornalismo per conto della fondazione americana Nieman legata all’università di Harvard, ha pubblicato una istruttiva intervista con Shayan Sardarizadeh, che si ... ilpost.it

In crescita i nuclei familiari composti da una sola personaAumentano i nuclei familiari composti da una sola persona. Solo in Italia risultano il 33% della popolazione nazionale, di cui uno su 5 ha meno di 45 anni, ma entro i prossimi 20 anni il loro numero è ... repubblica.it

Parmigiano di melanzane per una sola persona - facebook.com facebook

Se ciascuno di noi s'incaricasse di rendere felice una sola persona, il mondo intero sarebbe felice. ~ Georges Simenon x.com